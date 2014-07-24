Порошенко доручив МЗС збільшити кількість українських жінок-дипломатів в країнах ЄС
02:03, 24 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну збільшити кількість українських жінок-дипломатів в країнах-членах Європейського союзу
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
"Президент поставив завдання міністру закордонних справ Павлу Клімкіну збільшити кількість жінок-дипломатів, які очолять українські дипломатичні установи, які будуть представляти Україну в країнах Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.
Порошенко підкреслив, що виступає за збільшення присутності жінок у владі.
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"Євроінтеграція диктує необхідність більшої присутності жінок у всіх гілках влади", - зазначив він.
Також Президент зазначив, що підтримує позицію жінок-народних депутатів, які виступають за введення гендерного квотування в виборчому законодавстві.
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