Порошенко доручив МЗС збільшити кількість українських жінок-дипломатів в країнах ЄС

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Президент поставив завдання міністру закордонних справ Павлу Клімкіну збільшити кількість жінок-дипломатів, які очолять українські дипломатичні установи, які будуть представляти Україну в країнах Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Порошенко підкреслив, що виступає за збільшення присутності жінок у владі.

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"Євроінтеграція диктує необхідність більшої присутності жінок у всіх гілках влади", - зазначив він.

Також Президент зазначив, що підтримує позицію жінок-народних депутатів, які виступають за введення гендерного квотування в виборчому законодавстві.