Порошенко під час вшанування жертв політичних репресій: дорога українців до Бога пролягає не через Москву, у нас є свій шлях

За словами президента, отримання українською церквою автокефалії посилить національну безпеку держави.

Отримання українською православною церквою від Вселенського патріархату в Стамбулі томосу (наказу щодо зміни церковного устрою) про автокефалію посилить національну безпеку України та автоматично послабить позиції Росії.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко, під час церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій за часів СРСР.

«Дорога українців до Бога пролягає не через Москву, у нас є свій шлях. Я переконаний, що томос про автокефалію довершить утвердження незалежності в духовному вимірі. Це також посилить національну безпеку, бо автоматично послабить вплив країни-агресора на внутрішньо українські справи», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії. 15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже-дуже близька» до отримання томосу.