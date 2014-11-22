Бойовики посилили обстріл контрольованої Україною частини Луганщини - загинув мирний житель

Вчора, 21 листопада, агресія терористів щодо контрольованої владою території Луганської області значно посилилася.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, всього за добу було здійснено 48 обстрілів з артилерії, мінометів, танків, систем "Град" і стрілецької зброї Під обстріл потрапили населені пункти Чорнухине, Трьохізбенка, Кримське, Попасна, Вільхове, Макарове, Петрівка. У м. Щастя артилерійськими снарядами пошкоджено автоматичну розподільну установкуу, внаслідок чого місто залишається без води. У Станиці Луганській повністю зруйновано один житловий будинок, крім того пошкоджено ділянку газопроводу і лінії електропередач. Дві котельні припинили роботу (без тепла залишилися зокрема дитсадок і школа). Усунути пошкодження поки що неможливо через бойові дії.

"На жаль, знову не обійшлося без жертв серед мирного населення, - повідомляє Москаль. - Вчора перед обідом у результаті мінометного обстрілу в м. Золотому загинув 60-річний чоловік".

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