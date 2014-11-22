У Києві активісти пікетували представництво «Росспівробітництва»

У Києві активісти пікетували представництво Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) з вимогою припинити проведення в Україні проросійських акцій у день жалоби за загиблими під час Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікетуванні взяли участь близько сотні громадян. Вони прийшли на акцію з державними прапорами України. Учасники пікету скандували: “Геть з нашої країни!”, “Україна хоче миру!”, “Ваша війна нам не потрібна!” та “Ганьба!”.

Як відомо, сьогодні у приміщенні представництва “Росспівробітництва” відбувається конференція Всеукраїнської координаційної ради організацій російських співвітчизників під приводом відзначення 100-річчя з початку Першої світової війни.

Під час заходу запланована нарада з керівництвом проросійських структур, на якій буде розглядатись стратегія подальшої роботи, тактика діяльності у регіонах України, а також обговорення питання щодо кандидатури на посаду голови цієї проросійської структури.

Учасники акції вважають, що діяльність Всеукраїнської координаційної ради організацій російських співвітчизників має бути заборонена та висловлюють припущення, що координатор цієї ради “агент ФСБ в Україні, яким повинні зайнятись правоохоронні органи”.

Також пікетувальники назвали провокацією проведення проросійськими організаціями своїх заходів у Києві саме в День пам’яті жертв Голодомору.

Наразі мітинг біля представництва “Росспівробітництва” завершився.