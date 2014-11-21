Україна отримала від США протимінометні радари

Про це заявив прес-секретар Пентагону полковник Стів Уоррен, повідомляє 112 Україна з посиланням на прес-службу оборонного відомства США.

Це перші з 20 радарів, які планується передати українській армії, решта надійдуть протягом найближчих тижнів. Пізніше, в середині грудня американські військовослужбовці почнуть підготовку військових ЗСУ.

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"Радіолокаційні системи фіксують мінометний вогонь і швидко розраховують джерело походження мінометного обстрілу противника, що дозволяє дружнім силам реагувати відповідним чином", - сказав Уоррен.

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Представник Міноборони США додав, що українські військові самі будуть визначати, де, як і коли вони будуть використовувати ці радари.

Відзначено, що поставка даних систем є частиною програми США з надання обладнання та навчання ЗСУ, загальна вартість якої становить 118 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Вашингтон вирішив збільшити поставки нелетальної зброї Україні, про постачання летальної зброї поки що не йдеться.