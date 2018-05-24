Вакарчук назвав вето іноземних експертів ключовою умовою незалежності Антикорупційного суду

Музикант заперечує наявність у нього президентських амбіцій, однак продовжує коментувати політичні питання.

Фронтмен популярного гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, якого за результатами соцопитувань часто включають до переліку популярних кандидатів у президенти, прокоментував ситуацію зі створенням в Україні Вищого Антикорупційного суду.

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Як вказав Вакарчук у Twitlonger, якщо авторитетним міжнародним експертам не дозволять відсіювати корумпованих кандидатів до Незалежного Антикорупційного Суду, і їх буде, як завжди, "рятувати" українська ВККС, то змісту в його створенні немає. «Це буде не справжній, а "Потьомкінський" суд», – зазначив музикант.

На переконання Вакарчука, робота такого судового органу лише дискредитує саму ідею незалежного правосуддя в Україні. Дискредитація ідеї Незалежного Антикорупційного Суду, за його словами, реалізується давно і широко, в тому числі і в публічній площині.

«Щоб в України був шанс на успішне майбутнє, нам конче потрібен НЕЗАЛЕЖНИЙ від діючої СИСТЕМИ орган правосуддя. А вето від міжнародних експертів на затвердження кандидатів на посаду суддів є ключовим запобіжником НЕЗАЛЕЖНОСТІ майбутнього АС», – наголосив музикант.

Вакарчук зазначив, що голосування за цю ключову деталь в Законі про Антикорупційний Суд дозволить побачити, хто з депутатів хоче змін в країні на краще, а хто - ні.

«Я знаю, що в будь-якому проекті закону завжди є багато технічних неточностей або некоректних формулювань. Їх треба уникати. Але є речі, які роблять той чи інший закон - ключовим! В законі про Антикорупційний Суд такою річчю є можливість міжнародними незалежними експертами накладати вето на того чи іншого кандидата на посаду судді. Той, хто проголосує проти такої процедури - проголосує проти справедливості», – підсумував він.

Нагадаємо, за результатами соцопитування КМІС, оприлюдненими 7 травня, Святослав Вакарчук посідає шосте місце серед найпопулярніших кандидатів у президенти. За нього ладні віддати голоси 9,6% опитаних українців. Вакарчука включили до опитування, хоча він заявляв про відсутність політичних амбіцій.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком. Ключовою претензією міжнародних партнерів України і громадських організацій до законопроекту, внесеного президентом, є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів.

На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції. Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками.