Президентський рейтинг: Порошенко не потрапляє навіть у другий тур, Вакарчук і Зеленський підбираються до лідерів - опитування

За результатами опитування КМІС, якби вибори пройшли через рік, Порошенко програв би навіть Бойку.

Президент України Петро Порошенко зайняв би четверте місце на президентських виборах, якби вони відбулися у квітні 2018 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Як говориться у результатах дослідження, опублікованого сьогодні на сайті КМІС, лідером рейтингу залишається Юлія Тимошенко. У першому турі готові її підтримати 16,1% опитаних.

За нею в рейтингу за результатами опитування йдуть екс-міністр оборони і головний радикал, що випередили Порошенко:

- Анатолій Гриценко (12,7%)

- Олег Ляшко (12,2%)

- Петро Порошенко (12,2%),

- Володимир Зеленський (10,8%)

- Святослав Вакарчук (9,6%)

- Вадим Рабинович (8,8%)

- Юрій Бойко (8,6%)

- Андрій Садовий (3,3%)

- Дмитро Ярош (2,9%)

Зеленського і Вакарчука включили до опитування, хоча вони заявляли про відсутність політичних амбіцій.

Соціологи також з'ясували, як могли б розподілитися голоси у другому турі. Результати невтішні для Порошенка, так як він програє всім потенційним суперникам:

- Порошенко (12,9%) - Ляшко (17%)

- Порошенко (11,3%) - Гриценко (27,5%)

- Порошенко (14,7%) - Бойко (19,2%)

- Порошенко (14,6%) - Рабинович (19,5%)

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Опитування проводилося з 5 по 19 квітня 2018 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у 110 населених пунктах.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою. В анексованому Криму опитування не проводилося.

Як повідомляв УНІАН, це ж опитування показало, що лише до трьох суспільно-політичних діячів українці ставляться позитивно: Зеленського, Вакарчука і Гриценка.