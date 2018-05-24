Чубаров: Київ має "припинити заклики" про розширення діалогу з Путіним до звільнення всіх політв’язнів

Рефат Чубаров повідомив, що на момент звільнення Ахтема Чийгоза та Іллі Умерова, він разом з Мустафою Джемілєвим звернувся до Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб він сприяв звільненню Олега Сенцова.

Нардеп і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що Київ має припинити будь-які заклики міжнародних партнерів до розширення діалогу з Путіним, поки не буде звільнено всіх політв’язнів та заручників Кремля і псевдореспублік.

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Про він заявив в кулуарах парламенту, коментуючи ситуацію навколо голодування та звільнення режисера Олега Сенцова з російської в’язниці, повідомляє прес-служба БПП.

Він повідомив, що на момент звільнення Ахтема Чийгоза та Іллі Умерова, разом з Мустафою Джемілєвим, звернувся до Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб він сприяв звільненню Олега Сенцова.

«Сенцов демонструє мужність і послідовність, його треба врятувати, бо він може себе довести до смерті. Тому якщо вдасться його обміняти на злочинців, які знаходиться в українській тюрмі, я особисто буду вітати це рішення. В той же час, буду наполягати на тому, щоб припинити будь-які заклики наших міжнародних партнерів до розширення діалогу з Путіним тоді, коли сотні політв’язнів знаходяться в російських тюрмах або в тюрмах тимчасово окупованого Криму або Донецької і Луганської областей. Це недопустимо. Міняємо Сенцова, але збільшуємо вимоги щодо наших партнерів: треба врятувати усіх людей! Тільки з Криму 69 людей знаходять у в’язниці!», – додав Чубаров.