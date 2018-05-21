Звинувачуваний у створенні екстремістської групи помічник Джемілєва востаннє був у Криму в 2017 році - Чубаров

У ФСБ РФ заявляли про нібито підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва учасниками цієї "групи" у січні 2018 року.

Помічник народного депутата України Мустафи Джемілєва Ерол Велієв, якого російські правоохоронці звинувачують у створенні екстремістської групи в Криму, востаннє був на півострові восени 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Я сьогодні зустрівся з помічником народного депутата Джемілєва Еролом Велієвим. Він сказав, що він востаннє був у Криму у вересні 2017 року. Ви знаєте, що зараз будь-кому попасти в Крим з України з будь-якого напрямку неможливо, аби не пройти дуже детальний контроль і фіксацію", - заявив він.

Чубаров зауважив, що один із обвинувачуваних у підготовці екстремістів, харків’янин Олександр Стешенко на відеокамеру ФСБ РФ каже, що випадок із будинком муфтія стався на початку січня 2018 року.

Водночас, за словами Чубарова, 35-річний Велієв каже, що в'їжджав до Криму через материк, що можуть підтвердити відповідні держслужби України, перебував вдома у матері, а після того взагалі не був у Криму.

"Це ж саме може підтвердити російська окупаційна служба, яка знаходиться з того боку адміністративної лінії... Звідси все відразу ламається", - додав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ Росії звинуватили Меджліс у створенні «екстремістської групи» в окупованому Криму для залякування «проросійськи налаштованих» кримських татар, одну особу затримано, двох оголошено в розшук.

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«Федеральною службою безпеки спільно з МВС Росії розкрито діяльність екстремістської групи, створеної Еролом Велієвим - помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва за вказівкою лідера забороненого в Росії Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який перебуває в розшуку, за підтримки СБУ», - оголосили в ФСБ.

При цьому в російській спецслужбі заявили, що до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва, увійшли колишні «спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков».

«Екстремістами планувалося скоєння злочинів з мотивів політичної ворожнечі з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Криму», - стверджують у ФСБ.

За даними російської спецслужби, в січні 2018 року «члени екстремістського співтовариства» пляшками із запальною сумішшю підпалили будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва, «який вніс значний вклад у зміцнення національної єдності».

У квітні російські силовики затримали харків'янина Олександра Стешенка в пункті пропуску «Чонгар» на в'їзді в окупований Крим. Пізніше адвокат Айдер Азаматов заявив про зникнення Стешенка, якого 24 квітня відвезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.