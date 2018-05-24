Президент Франції прилетів до Росії (фото)

17:56, 24 травня 2018
Політика
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Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною прилетів до Росії.

В аеропорту Санкт-Петербурга його зустріли представники російської влади, передає ТСН.

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Французький лідер братиме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. 

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі анонсували переговори президентів Франції та Росії Еммануеля Макрона і Володимира Путіна щодо України.

24-25 травня Макрон на запрошення Путіна відвідає Санкт-Петербург з офіційним візитом і візьме участь як почесний гість у заходах Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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Теги: #Росія#Путін#Макрон