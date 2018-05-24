Президент Франції прилетів до Росії (фото)
17:56, 24 травня 2018Політика
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Макрон візьме участь в економічному форумі та зустрінеться з Путіним.
Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною прилетів до Росії.
В аеропорту Санкт-Петербурга його зустріли представники російської влади, передає ТСН.
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Французький лідер братиме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Як повідомляв УНІАН, у Кремлі анонсували переговори президентів Франції та Росії Еммануеля Макрона і Володимира Путіна щодо України.
24-25 травня Макрон на запрошення Путіна відвідає Санкт-Петербург з офіційним візитом і візьме участь як почесний гість у заходах Петербурзького міжнародного економічного форуму.
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