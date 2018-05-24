Волкер про нові дані розслідування щодо MH17: доводять безпосередню відповідальність Росії за катастрофу

Дипломат наголосив, що Спільна слідча група з розслідування збиття літака MH17 встановила відсутність двозначності щодо відповідальності РФ.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що нові дані стосовно розслідування збиття у липні 2014 року на Донбасі малайзійського літака «Боїнг 777» (рейс MH17) доводять безпосередню відповідальність Росії за катастрофу літака.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телефонного прес-брифінгу для журналістів, організованого з Брюсселя.

Він нагадав, що сьогодні у Нідерландах відбулося представлення доповіді щодо розслідування збиття літака «Малайзійських авіаліній».

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"В Нідерландах дуже чітко встановили факти, які стосуються справи, в тому числі безпосередню відповідальність Росії, і підрозділ, зенітна зброя якого була привезена, застосована та повернута назад. І це має дуже важливе значення, оскільки, я вважаю, те, що продемонструвало слідство Нідерландів, знову підкреслює відсутність двозначності, що це пряма відповідальність Росії", - заявив Волкер.

У цьому зв'язку він наголосив, що ця ситуація свідчить, що від Росії потрібно, аби вона прийняла рішення щодо встановлення миру на сході України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Спільна група з питань розслідування збиття літака «Малайзійських авіаліній», до якої входить Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, представила додаткові докази стосовно ключової ролі Росії у трагічній катастрофи рейсу MH17.

Зокрема, зазначається, що Спільна група прийшла до висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», що був застосований при збитті літака, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.