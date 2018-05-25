НАЗК перевірить е-декларації нардепів Новинського та Гєллєра
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій двох народних депутатів України - Євгена Гєллєра та Вадима Новинського.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
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"Національне агентство з питань запобігання корупції під час засідання прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще двох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2017 роки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перевірка цих декларацій триватиме 60 календарних днів.
"Суб’єкти декларування, щодо яких розпочнуть перевірку: Гєллєр Євген Борисович, народний депутат України VIII скликання, за 2017 рік. Новинський Вадим Владиславович, народний депутат України VIII скликання, за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік", - зазначили в НАЗК.
Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції передало Національному антикорупційному бюро України висновок щодо надання неповної інформації народним депутатом Вадимом Рабіновичем в електронній декларації.