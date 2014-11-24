Сили АТО сьогодні відбили 7 атак бойовиків

Сьогодні сили АТО відбили 7 атак бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook. «По підрозділам сил АТО було здійснено 7 невдалих атак», - йдеться в повідомленні. Читайте такожСтатус учасника бойових дій отримали понад 2,5 тисяч бійців АТО Зазначається, що «обстріли здійснювались по населеним пунктам Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Красногорівка, Майорськ, Павлополь, Чермалик».

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