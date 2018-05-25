Поліція проводить обшук у вбивці черкаського депутата

Нападника затримано у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває у лікарні під конвоєм.

Співробітники поліції проводять обшук у помешканні затриманого під час стрілянини у Черкасах.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Наразі за місцем проживання підозрюваного та в його транспортному засобі правоохоронці проводять обшуки. Самого нападника затримано у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває у лікарні під конвоєм", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня близько 18.00 до поліції Черкас надійшов сигнал про озброєний напад на приміщення одного з місцевих всеукраїнських об’єднань. Згідно з отриманим повідомленням, до будівлі по вулиці Хрещатик у Черкасах увірвався чоловік, в руках якого були пістолет і граната.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, зловмисник зачинився всередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район. Було введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Заручник». Найближчий спецпідрозділ КОРД із Кропивницького був піднятий по тривозі та направлений до Черкас.

Під час перестрілки загинув колишній заступник міського голови, депутат міськради від ВО «Батьківщина» Сергій Гура, самого нападника було поранено.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1. З місця події поліцейські вилучили пістолет, набої, гільзи, два корпуси від гранат із запалами та ніж.