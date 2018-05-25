Вбивство депутата у Черкасах: поліція повідомила деталі інциденту (фото, відео)

Нападник залишив розтяжку, яка могли призвести до жертв серед правоохоронців.

Чоловік, який влаштував стрілянину і зачинився із заручником в офісі у Черкасах, не висував жодних вимог і на місці пригоди залишив розтяжку. Нападник отримав поранення, а його жертва загинула.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

У четвер, 24 травня, близько 18-ї години, правоохоронці отримали повідомлення про озброєний напад на приміщення одного з місцевих всеукраїнських об’єднань на вулиці Хрещатик. Зловмисник мав пістолет і гранату, він зачинився усередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район, тим часом найближчий спецпідрозділ КОРД піднявся по тривозі і направився до Черкас.

"Почувши звуки пострілів у приміщенні, керівники операції прийняли рішення про проведення активних дій. Начальник поліції Черкащини запропонував себе в якості заручника в обмін на людей, які могли знаходитися у приміщенні. Наблизившись до вхідних дверей, де перебував озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника", – розповів Сергій Князєв.

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Під час огляду приміщення правоохоронці виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1. Голова Нацполіції зазначає, що якби розтяжку не виявили своєчасно, то поліцейські могли б загинути чи отримати важкі травми.

Затриманий правоохоронцями зловмисник наразі перебуває у лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм. "Обставини, мотиви, а також те, що спонукало вказаного громадянина вчинити це правопорушення, ми з’ясуємо у найкоротший час", - запевнив Князєв.

ВО "Батьківщина" підтвердила, що загиблий був депутатом Черкаської обласної ради від цієї партії та колишнім заступником голови Черкас Сергієм Гурою. Політсила вимагає від правоохоронців ретельного та об’єктивного розслідування вбивства депутата.