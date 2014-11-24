Захарченко порадив студенту, який запитав про стипендії, заробляти на бомбах - письменник

Про це розповів письменник Андрій Курков зі слів "людини, що приїхала з Донецька".

"Зустрівся сьогодні з людиною, яка щойно приїхала з Донецька. Розповідав про життя тамтешнє. Два готелі відкриті і заповнені журналістами - "Рамада" (номер 110 євро, обід-спагетті - 150 гривень) і Парк-Інн, в готелі "Ліверпуль" - катівня і в'язниця, про Прем'єр-Палас не знає", - написав Курков у Facebook.

Також, за його словами, нещодавно в місті відбулася зустріч ватажка "ДНР" Захарченко зі студентами.

Читайте такожЖителі Донбасу вийдуть на акції протесту: бойовики розкрадають гуманітарну допомогу"Повний зал, студенти уважно слухали про майбутнє дэнээра, потім один спитав про стипендії. "А що ти вивчаєш?" - поцікавився Захарченко. "Хімію", - відповів студент. "Навчися бомби робити, от і будеш заробляти на життя!" - порадив голова ДНР", - розповів Курков.

Він описав ставлення жителів Донецька до Януковича та Ахметова - за даними Куркова, першого ненавидять і зневажають, а до Ахметова "ставляться з мовчазною повагою", тому що його фонд продовжує "годувати літніх донеччан".

"Картинка Донецька складається важко і повільно, але не завдяки українським журналістам, яких, напевно, там і не буває", - підсумував письменник.