Поліція шукала відео з камер в будинку Бабченка напередодні його вбивства - ЗМІ
06:18, 30 травня 2018Політика
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За їхніми даними в 5 ранку в будинку Бабченка по вулиці Микільсько-Слобідській поліція шукала відео з камер спостереження.
Бабченка вбили 29 травня / Фото УНІАН
Поліція шукала відео з камер спостереження в будинку російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.
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Про це повідомляє Громадське з посиланням на джерела. За їхніми даними, в 5 ранку в будинку Бабченка по вулиці Микільсько-Слобідській поліція шукала відео з камер спостереження.
Якого саме справи стосувалися слідчі дії - не вказується.
29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.
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