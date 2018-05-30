Поліція шукала відео з камер в будинку Бабченка напередодні його вбивства - ЗМІ

За їхніми даними в 5 ранку в будинку Бабченка по вулиці Микільсько-Слобідській поліція шукала відео з камер спостереження.

Поліція шукала відео з камер спостереження в будинку російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.

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Про це повідомляє Громадське з посиланням на джерела. За їхніми даними, в 5 ранку в будинку Бабченка по вулиці Микільсько-Слобідській поліція шукала відео з камер спостереження.

Якого саме справи стосувалися слідчі дії - не вказується.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.