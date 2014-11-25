В НАТО закликали Росію повернути Крим Україні і припинити пропаганду

Текст резолюції розміщений на сайті українського МЗС, повідомляє «Українська правда».

Зокрема, організація закликала Кремль повернути Україні незаконно анексований Крим, закликати сепаратистів скласти зброю, звільнити українських заручників, припинити пропаганду у ЗМІ та дотримуватися мінських домовленостей.

Своїх країн-членів НАТО закликає дотримуватися своїх зобов’язань щодо підтримки України, не допустити замороження конфлікту на Донбасі, продовжити санкції проти Росії, доки вона не продемонструє готовність до співпраці, підтвердити, що анексія Криму ніколи не буде визнана.

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Також країни-члени закликаються посилювати обороноздатність НАТО на його східних кордонах та збільшити підтримку союзників, які постраждали від антисанкцій Росії, протистояти російській дезінформації, збільшувати незалежність від російських нафти та газу, не припиняти процес розширення Альянсу.

У зверненні до керівництва України міститься заклик продовжувати демократичні реформи та продемонструвати конкретні дії щодо того, що сьогоднішня Україна бореться з корупцією, "кришуванням" та олігархічним впливом рішуче і без винятків.