Столтенберг знову закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

Про це він сказав на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Гаазі, повідомляє РІА «Новости».

"Те, що ми прийняли на саміті в Уельсі, - значне збільшення колективної безпеки з часів закінчення "холодної війни". Це допоможе нам справитися з загрозами, звідки б вони не йшли: зі сходу чи з півдня. Важливо, що ми реалізуємо план вчасно і повністю", — сказав Столтенберг, зазначивши, що всі ці зусилля і пріоритети "повинні бути профінансовані належним чином".

За словами генсека, всі країни-члени повинні сприяти реалізації Плану дій НАТО щодо забезпечення готовності.

Читайте такожГенсек НАТО: цивілізований світ повинен захистити Україну, Молдову і Грузію "У більш мирні часи було правильно скоротити витрати на оборону, але ми не живемо в мирний час. Зараз правильно зупинити скорочення і збільшити вкладення в нашу оборону", — сказав він.

"Всі союзники (по НАТО) повинні внести свою частку", - зазначив генсек.

Він нагадав, що на саміті в Уельсі країни-члени НАТО вирішили збільшити до 2% від ВВП витрати на оборону протягом 10 років. За його словами. США, Велика Британія, Греція і Естонія вже виконують цей заклик.

"Я розраховую, то всі ми досягнемо цієї мети", - зазначив він.

Країни-члени НАТО 5 вересня на саміті в Уельсі прийняли план щодо посилення колективної оборони альянсу і домовилися про параметри сил швидкого реагування. Як підкреслювалося, ці кроки робилися у відповідь на політику Росії щодо України.