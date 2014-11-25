За добу зафіксовано 5 російських безпілотників на півдні Донеччини
13:35, 25 листопада 2014Політика
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За добу 5 російських безпілотників зафіксовані на півдні Донецької області.
5 безпілотників шпигували на Донеччині / Фото пресс-службы Минобороны
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
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«Загалом зафіксовано політ 5 безпілотників поблизу н.п. Рибинське та над акваторією порту Маріуполя», - йдеться в повідомленні.
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