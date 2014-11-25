За добу зафіксовано 5 російських безпілотників на півдні Донеччини

За добу 5 російських безпілотників зафіксовані на півдні Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України. Читайте такожПротягом доби 7 безпілотників шпигували над Україною «Загалом зафіксовано політ 5 безпілотників поблизу н.п. Рибинське та над акваторією порту Маріуполя», - йдеться в повідомленні.

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