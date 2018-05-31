На Прикарпатті на останньому дзвонику з Порошенком зомлів школяр (фото)

Наразі хлопчику надали допомогу, він почувається добре.

31 травня президент України Петро Порошенко привітав школярів Ямницького навчально-виховного комплексу на Івано-Франківщині зі святом останнього дзвоника.

Під час святкової лінійки одному зі школярів стало зле, дитина зомліла і впала, передає "Фіртка".

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Як повідомили ЗМІ, президент підбіг до нього і допоміг передати хлопчика в руки медиків. Крім того, під час свята ще кільком дітям стало зле.

"Діти отримали належну допомогу, адже на заході чергували дві бригади медиків. Наразі хлопчику надали допомогу і він почувається добре", - заявив начальник управління інформаційної діяльності Івано-Франківської ОДА Володимир Джигіта.

Як повідомляв УНІАН, під час урочистостей до річниці створення Національної гвардії України 26 березня солдат із президентським штандартом знепритомнів і впав на землю під час оголошеної Петром Порошенком хвилини мовчання за загиблими бійцями в зоні АТО.