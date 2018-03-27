Солдат почесної варти знепритомнів і впав на землю під час виступу Порошенка (відео)

Керівництво полку каже, що це непередбачуваний людський фактор.

Під час урочистостей до річниці створення Національної гвардії України у понеділок, 26 березня, солдат із президентським штандартом знепритомнів і впав на землю під час оголошеної Петром Порошенком хвилини мовчання за загиблими бійцями в зоні АТО.

Символ влади хутко підхопив командувач Нацгвардії Юрій Аллеров – генерал-полковник не лише підняв прапор, а ще й прикрив собою солдата, якому паморочилося в голові, йдеться в сюжеті ТСН.

"Дуже дякую", - за кілька митей сказав Порошенко, за спиною якого відбувалися ці події. Тим часом солдата відвели під руки, а штандарт узявся тримати інший військовий.

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Командир спеціального батальйону почесної варти Роман Габрик намагається бути спокійним і запевняє, що передбачити подібні випадки неможливо. "Нічого не сталося, просто погано стало і впав. До цього все нормально: поїв, завчасно не виставляв. Людський фактор", - вважає офіцер.

Прапороносець Максим переконує, що спокійно може простояти години півтори, а далі залежить від погоди. "Зараз умови прекрасні, щоб стояти спокійно – не жарко, не холодно. У нас є фельдшера, які позаду ходять і питають: ти себе як почуваєш", - розповів він. Свого товариша, який сконфузився перед керівництвом держави, Максим виправдовує – мовляв, від такого не застрахуєшся. "Це організм людини, все може бути. У подібних випадках треба підняти руку або відійти самому", - каже він.

Не терпіти до останнього радять своїм підлеглим й офіцери почесної варти. У міністра внутрішніх справ теж немає слів осуду до прапороносця. "Те, що було, це життя. Так буває", - переконаний Арсен Аваков.

Нагадаємо, чотири роки тому на інавгурації Порошенка одному з караульних стало зле і він впав на червону доріжку. Згодом бійця комісували – у нього виявилося захворювання нирок.