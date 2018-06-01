Стало відомо, хто охороняє Бабченка

Управління держохорони не охороняє російського журналіста Аркадія Бабченка, замаху на життя якого запобігли українськи спецслужби.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка охороняє Служба безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей сказав журналістам.

Відповідаючи на запитання, хто забезпечує охорону Бабченку, він сказав: "Служба безпеки України".

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Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.