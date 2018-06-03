Вибори до ОТГ на Одещині проходять зі стріляниною та повідомленнями про замінування

За даними ЗМІ, стріляв помічник нардепа від партії "Батьківщина". До Цебрикового ввели Нацгвардію.

В Одеській області біля виборчої дільниці в селищі Цебрикове Великомихайлівського району сталася стрілянина. За даними поліції, чоловік вистрілив у повітря та заявив, що постріл був мимовільним і стався, коли він хотів розрядити зброю.

В результаті події ніхто не постраждав. "Відносно чоловіка складено протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні поліції.

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Як повідомляє місцеве видання "Думська", тим, хто стріляв, виявився помічник нардепа від партії "Батьківщина" Вадим Івченко. Також повідомляється, що після вчорашніх подій в селище ввели підрозділи Національної гвардії.

Напередодні в Одеській області в зіткненнях на виборчій дільниці в Цебриковому постраждали 13 поліцейських після розпилення газу. За останніми даними, за участь у заворушеннях затримали чотири особи.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, повідомлення про замінування надійшло по спецлінії «102» сьогодні вранці.

«Зараз на чотирьох виборчих дільницях у Великомихайлівському і Ширяєвському районах працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та кінологи із собаками. Вони перевіряють дільниці на наявність вибухонебезпечних пристроїв або речовин», - йдеться в повідомленні.

"Дві дільниці у Ширяївському районі перевірено. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Дільниці відкрито для виборців", - повідомила поліція згодом.