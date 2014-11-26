ЄСПЛ отримав понад 160 скарг щодо Донбасу та Криму

На розгляді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), розташованого в Страсбурзі, перебуває понад 160 скарг громадян на адресу України та Росії, які пов’язані із російською агресією в Криму та збройним протистоянням на Донбасі.

Про це "Європейську правду" повідомили в прес-службі ЄСПЛ.

"Більш ніж 140 заяв до Суду від приватних осіб пов’язані з подіями на сході України. Більшість із них подані одночасно проти України та Росії та містять скарги щодо різних форм негідного поводження з людьми та незаконного позбавлення волі", - зазначили в ЄСПЛ.

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Також є скарги, які містять звинувачення у порушенні права на життя (ст.2 Європейської конвенції з прав людини), включаючи зумисні поранення та викрадення людей. Невелика частина скарг пов’язана з порушення права на приватну власність.

Більше 20 скарг, що перебувають на розгляді ЄСПЛ, стосується події в Криму.

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Ці заяви стосуються незаконного позбавлення громадян волі, порушення права на приватність життя з боку російської влади, обмеження права пересування та використання приватної власності, в також різних форм кримінального переслідування з боку російської влади.