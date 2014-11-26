Проект "Стіна": чернігівські прикордонники встановлять десять веж спостереження до кінця року

Про це сьогодні під час брифінгу в Чернігівській ОДА повідомив начальник Чернігівського прикордонного загону Ігор Тимчук.

За його словами, зараз тривають роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону у межах Чернігівської області. Завдяки допомозі громадськості, органів влади, підшефних організацій вдалося вирити 11-ти кілометровий протитанковий рів, тим само облаштувавши найбільш загрозливу ділянку російського кордону.

«Отримані у цьому році 4 млн грн на реалізацію першого етапу проекту «Стіна», будуть використані на закупівлю та встановлення 10 металевих спостережних веж. Таким чином, буде створено систему візуального спостереження», - зазначив начальник Чернігівського прикордонного загону. Водночас, він зауважив, що виникають певні проблеми з відведенням землі, адже вона розпайована. На думку Тимчука, це питання повинно вирішуватися на рівні держави. Загалом, на його переконання, цей проект необхідно реалізовувати якнайшвидше.

Читайте такожНа будівництво «Стіни» на кордоні з Росією не вистачає грошей - радник президентаНачальник Чернігівського прикордонного загону пообіцяв, що наступного року роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону продовжаться. Зараз прикордонники зосереджують зусилля на створенні відповідних умов на місцях несення служби, зокрема, у бліндажах та контрольних пунктах.

Тимчук поінформував, що в загоні створено три бойових підрозділи: зенітно-артилерійський, протитанковий та мобільний. Особовий склад цих підрозділів уже пройшов відповідну підготовку, злагодження, стрільби. На сьогодні прикордонний загін забезпечений новою технікою для перевезення особового складу та відповідними видами озброєння.

Крім цього, 118 прикордонників загону брали участь у бойових діях в зоні АТО. Підрозділ не поніс втрат, але 11 службовців зазнали поранень.