Проект "Стіна": чернігівські прикордонники встановлять десять веж спостереження до кінця року
Чернігівський прикордонний загін у рамках реалізації проекту «Стіна» закупить та встановить 10 спостережних веж до кінця року.
Про це сьогодні під час брифінгу в Чернігівській ОДА повідомив начальник Чернігівського прикордонного загону Ігор Тимчук.
За його словами, зараз тривають роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону у межах Чернігівської області. Завдяки допомозі громадськості, органів влади, підшефних організацій вдалося вирити 11-ти кілометровий протитанковий рів, тим само облаштувавши найбільш загрозливу ділянку російського кордону.
«Отримані у цьому році 4 млн грн на реалізацію першого етапу проекту «Стіна», будуть використані на закупівлю та встановлення 10 металевих спостережних веж. Таким чином, буде створено систему візуального спостереження», - зазначив начальник Чернігівського прикордонного загону. Водночас, він зауважив, що виникають певні проблеми з відведенням землі, адже вона розпайована. На думку Тимчука, це питання повинно вирішуватися на рівні держави. Загалом, на його переконання, цей проект необхідно реалізовувати якнайшвидше.
Читайте такожНа будівництво «Стіни» на кордоні з Росією не вистачає грошей - радник президентаНачальник Чернігівського прикордонного загону пообіцяв, що наступного року роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону продовжаться. Зараз прикордонники зосереджують зусилля на створенні відповідних умов на місцях несення служби, зокрема, у бліндажах та контрольних пунктах.
Крім цього, 118 прикордонників загону брали участь у бойових діях в зоні АТО. Підрозділ не поніс втрат, але 11 службовців зазнали поранень.