ЗМІ "засікли" посла РФ Зурабова пізно ввечері на виході з будівлі АП

Журналісти зустріли посла Росії Михайла Зурабова, який близько 22:00 середи вийшов з будівлі Адміністрації Президента України.

Як повідомляє "Українська правда", коментарів журналістам дипломат не дав. Як відомо, у середу ввечері в будівлі АП проходить засідання фракції "Блоку Петра Порошенка". Читайте також«Опозиційний блок» залишив засідання робочої групи з підготовки Ради

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter