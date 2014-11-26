ЗМІ "засікли" посла РФ Зурабова пізно ввечері на виході з будівлі АП

23:22, 26 листопада 2014
Політика
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Журналісти зустріли посла Росії Михайла Зурабова, який близько 22:00 середи вийшов з будівлі Адміністрації Президента України.

Зурабов / i-g-t.org

Як повідомляє "Українська правда", коментарів журналістам дипломат не дав.

Як відомо, у середу ввечері в будівлі АП проходить засідання фракції "Блоку Петра Порошенка".

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