ЗМІ "засікли" посла РФ Зурабова пізно ввечері на виході з будівлі АП
23:22, 26 листопада 2014Політика
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Журналісти зустріли посла Росії Михайла Зурабова, який близько 22:00 середи вийшов з будівлі Адміністрації Президента України.
Посла Росії Зурабова пізно ввечері "зловили" на виході з будівлі АП / i-g-t.org
Як повідомляє "Українська правда", коментарів журналістам дипломат не дав.
Як відомо, у середу ввечері в будівлі АП проходить засідання фракції "Блоку Петра Порошенка".
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