«Відродження» підтримає законопроект про Антикорсуд з пропозиціями міжнародних партнерів

Депутатська група Партії Відродження вважає, що ухвалення законопроекту без врахування позиції МВФ, підтриманої Держдепом США та послами країн G7, буде провалом антикорупційної реформи в Україні.

Депутатська група «Партія «Відродження» буде підтримувати у другому читанні законопроект про створення Вищого антикорупційного суду в Україні за умови врахування позиції міжнародних партнерів.

Про це, за підсумками ранкового засідання групи, заявив співголова депутатської групи, народний депутат Віталій Хомутиннік, передає прес-служба партії.

«Антикорупційний суд є важливим елементом для завершення роботи із створення системи антикорупційних органів в Україні. Тому парламент має проголосувати за законопроект саме с урахуванням усіх позицій наших міжнародних партнерів, які сьогодні беруть активну участь у проведенні антикорупційних реформ в нашій державі.

Тільки за таких умов цей суд стане ефективною інституцією у боротьбі з корупцією в Україні.

Упродовж двох тижнів парламент показав ефективну консолідовану роботу над майже двома тисячами правок до законопроекту про створення Антикорупційного суду.

Але, нажаль, сьогодні, у вирішальний день голосування народні депутати не бачать погодженої позиції за результатами перемовин щодо прав Ради міжнародних експертів під час формування Антикорупційного суду.

Депутатська група Партії Відродження вважає, що ухвалення законопроекту без врахування позиції МВФ, підтриманої Держдепом США та послами країн G7, буде провалом антикорупційної реформи в Україні.

Якщо сьогодні ми не побачимо підтримки пропозицій міжнародних партнерів під час голосування, ми будемо пропонувати направити законопроект на повторне друге читання та залучити до перемовин представників депутатських фракцій та груп. Верховна Рада має шанс ухвалити якісний закон ще на цій сесії", - сказав Віталій Хомутиннік.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України має розглянути проект Закону про Вищий антикорупційний суд. Раніше під час Погоджувальної Ради спікер парламенту Андрій Парубій анонсував голосування по законопроекту про Антикорупційний суд у четвер, 7 червня.