Порошенко і міністр оборони США обговорили ситуацію на Донбасі

Порошенко і Мэттис висловили занепокоєння у зв'язку з намаганнями Росії і підтримуваних нею бойовиків підірвати мирний процес на сході України.

Президент України Петро Порошенко та міністр оборони США Джеймс Меттіс обговорили подальші кроки зміцнення обороноздатності України.

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Як повідомляє прес-служба глави Української держави, зустріч відбулась в рамках Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Сторони обговорили подальші кроки з метою зміцнення оборонної стійкості України, а також відзначили пріоритетність розвитку стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Порошенко та Меттіс обговорили ситуацію на Донбасі й висловили занепокоєння у зв’язку зі спробами Росії та підтримуваних нею бойовиків підірвати мирний процес.

Глава держави висловив вдячність за важливі рішення американської влади у питанні зміцнення потенціалу Збройних сил та обороноздатності України.

«Останні рішення Вашингтону є сигналом агресору проти будь-яких намірів ескалації ситуації на Донбасі, яка, за наявних у України нових оборонних можливостей, у рази збільшить ціну такої ймовірної агресії», - підкреслив президент.

Своєю чергою Меттіс підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів Америки у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також відзначив великий прогрес, досягнутий Україною у реформуванні сфери безпеки та оборони.

У зустрічі також взяв участь спеціальний посланник Президента США по Україні Курт Волкер.

Своєю чергою прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter написав, що зустріч Порошенка та Меттіса була «сильна» і «дуже позитивна».

Як повідомляв УНІАН, 16-17 лютого Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині для участі у 54-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки.

На сьогодні заплановані зустрічі президента України з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Крім того, Порошенко зустрінеться з лідерами Польщі та Фінляндії.