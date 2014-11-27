До складу коаліції увійшли 302 депутати

Як передає кореспондент УНІАН, на зборах коаліції було ухвалено рішення назвати коаліцію у Верховній Раді восьмого скликання “Європейська Україна”.

В той же час вже після голосування виникла дискусія, зокрема голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк вважав за необхідне все-таки ще обговорити назву, бо, за його словами, “як назвемо, так і попливемо”.

Він пропонував провести дискусії серед депутатів коаліції з цього приводу, але у відповідь із зали пролунав жарт, що, мовляв, ще треба референдум провести щодо назви коаліції.

Читайте такожЗбори коаліції перенесли голосування за склад Кабміну на 2 грудняГолова фракції Радикальної партії Олег Ляшко запропонував назву “Коаліція українських сил”.

Але все-таки депутати зійшлись на тому, що коаліція називатиметься “Європейська Україна”.

Народний депутат Володимир Гройсман на зборах коаліції повідомив, що до складу коаліції увійшли 302 народні депутати.