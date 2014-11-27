Розпочалась перша сесія новообраної Ради. Онлайн-трансляція

Спікер парламенту Олександр Турчинов оголосив про припинення повноважень Верховної Ради минулого скликання і урочисто відкрив першу сесію Ради VIII скликання. В сесійній залі зареєструвались 389 народних депутатів.

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Нагадаємо, після присяги народні депутати визначилися з головами фракцій своїх партій.

Сьогодні президент Петро Порошенко повинен внести на розгляд парламенту кандидатуру нового прем'єр-міністра. Прогнозовано ним знову має стати Арсеній Яценюк.

Тим часом під стінами Ради сьогодні очікують можливі провокації та сутички - раніше активісти обіцяли не пустити в парламент переобраних депутатів, які голосували за диктаторські "закони 16 січня".