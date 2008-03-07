Яценюк закрив засідання: ми сварилися, сварилися і показали своє справжнє лице
14:20, 07 березня 2008Політика
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або Багато галасу з нічого
|Ярослав Сухий і Володимир Яворівський за трибуною під час засідання Верховної Ради. Київ, 6 березня
Як повідомляє кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного законопроекту, який внесений представниками коаліції, проголосувало 219 (при необхідних 226) народних депутатів із 445, зареєстрованих у залі.
За включення до порядку денного законопроекту внесеного представниками Партії регіонів проголосувало 222 народних депутати.
Після цього голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сказав, що «вітає парламент з цим результативним голосуванням». «Ми сварилися, сварилися і показали своє справжнє лице», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.
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