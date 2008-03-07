Яценюк закрив засідання: ми сварилися, сварилися і показали своє справжнє лице

Верховна Рада України відмовилась включити до порядку денного законопроекти щодо скасування депутатської недоторканості

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного законопроекту, який внесений представниками коаліції, проголосувало 219 (при необхідних 226) народних депутатів із 445, зареєстрованих у залі.

За включення до порядку денного законопроекту внесеного представниками Партії регіонів проголосувало 222 народних депутати.

Після цього голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сказав, що «вітає парламент з цим результативним голосуванням». «Ми сварилися, сварилися і показали своє справжнє лице», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.