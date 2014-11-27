За діяльність іноземних фахівців в уряді мають відповідати ті, хто їх призначатиме – депутат

Про це сказав народний депутат України від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Черненко сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

За його словами, щодо більшості кандидатур іде дискусія - дехто ще не дав згоду. «Тут мова йде про те, що ці люди мають бути професіоналами, які не пов’язані (з чинною владою -УНІАН) ні дружніми, ні бізнесовими інтересами... Ідеться про громадян Грузії, Литви, США. І йдеться про те, хто буде їх висувати і нести відповідальність за них", - сказав Черненко.

Говорячи про те, до яких галузей в Україні такі фахівці можуть бути залучені, він сказав, що "в основному це пов’язано з економікою, фінансами". Однак Черненко вважає, що іноземних фахівців можна призначати і як заступників або консультантів у міністерствах, які потребують реформування, зокрема, МВС і (частково) Міністерства оборони.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що виступає за надання можливості іноземцям працювати в Україні на урядових посадах.

«У нас зараз багатьом відомствам допомагають закордонні консультанти. Та цього замало. Моя ідея полягає в тому, щоб через зміни в законах надати право залучати на державну службу іноземців, включно аж до членства в уряді. Або розширити коло осіб, яким президент може надавати українське громадянство, причому в прискореному режимі», - зазначив Порошенко.

На думку глави держави, від такого рішення буде подвійна користь: і залучення професіоналів із досвідом роботи у західних країнах, і «страхування» від корупції.

При цьому Порошенко зазначив, що має намір запросити іноземця на посаду голови Антикорупційного бюро.

"Нікому не кум, не сват і не брат, рівновіддалений від усіх політичних сил технократ, якому ми усі довіряємо. От такий керівник точно забезпечить ефективну роботу бюро", - впевнений президент.