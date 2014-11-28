Силовики знищили один з танків бойовиків, що "кочував" під Вуглегірськом
08:55, 28 листопада 2014Політика
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У Донецькій області в районі Вуглегірськ-Дебальцеве з'явилися танки бойовиків, що «кочують» .
REUTERS
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Екіпажі здійснюють прихований вихід на вогневі позиції, 5-6 пострілів і різкий відхід під прикриттям вогню мінометних і кулеметних розрахунків по позиціях українських військ", - написав він.
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Нагадаємо, в районі Гранітного Донецької області зведені війська РФ і бойовиків зробили нові спроби просування в бік Старогнатівки, однак зазнали поразки.
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