Генасамблея ООН обрала Україну до економічної і соціальної ради Організації

Україна планує використовувати більш активно потенціал ООН для вирішення нагальних гуманітарних проблем.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) на пероід 2019-2021 років.

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Як повідомляє Постійне представництво України при ООН у мікроблозі Twitter, членство України підтримало 176 держав.

"Членство в ЕКОСОР сприятиме реалізації в Україні найкращих світових практик в сфері соціально-економічних реформ. Плануємо також більш активно потенціал ООН для вирішення нагальних гуманітарних проблем", - наголосив постійний представник України Володимир Єльченко.

Зазначається, що ЕКОСОР - це один із шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію ООН та її спеціалізованих установ в економічній і соціальній сферах. До її складу входять 54 держави-члени ООН.

У 2019 році ЕКОСОР зосереджуватиме свою увагу на розбудові рівноправного та інклюзивного суспільства, зокрема забезпеченні гендерної рівності, посиленні соціального захисту людей з особливими потребами, поліпшення гуманітарної ситуації в зоні конфліктів, поліпшення малого та середнього підприємництва, боротьбі зі зміною клімату.

Востаннє Україна обиралася до ЕКОСОР у 2010-2012 роках.