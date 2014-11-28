Співачка та новообраний нардеп Злата Огневич розповіла, в якому комітеті ВР працюватиме

Співачка Злата Огневич, яка потрапила до Верховної Ради за списком Радикальної партії, вже знає, у складі якого комітету вона працюватиме. Про це вона повідомила ТСН у день відкриття сесії парламенту.

Огневич бачить свою місію в парламенті у тому, аби відкривати нові імена талановитих українців, які зараз не відомі широкому загалу.

"Я буду працювати в комітеті з питань культури та духовності. І по цій своїй творчій та культурній лінії я буду працювати і робити якомога більше в культурному плані, в духовному, в патріотичному і відкривати українських талановитих хлопців та дівчат, про яких зараз ніхто не знає. Можливо вони талановитіше од мене, чи од інших артистів, але вони не можуть пробитися через ваш медіапростір до глядача, до слухача", - повідомила Злата.

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У якості народного депутата Огневич почувається добре, і має рішучий настрій шукати в Раді однодумців.

"Я відчуваю себе добре, комфортно. Я дуже сподіваюсь на те, що в мене будуть однодумці з культурних, патріотичних питань у Раді. І я думаю, що ми всі з ними зможемо зробити добрі справи", - каже співачка.