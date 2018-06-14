Лише спільний тиск змусить Росію звільнити понад 70 українських політв'язнів - Клімкін

Міністр подякував депутатам Європарламенту за заклик до Росії звільнити усіх українських політичних бранців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що лише спільний тиск змусить Російську Федерацію звільнити понад 70 українських політичних в'язнів.

Про це міністр написав у Twitter.

"Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення Олега Сенцова та інших політв’язнів. Символічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день відкриття Чемпіонату світу з футболу. Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити усіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані та ув’язнені. Документ підтримали 485 євродепутатів, проти висловилось 76, 66 утримались.

“Європейський парламент вимагає, щоб російська влада негайно та безумовно звільнила Олега Сенцова та всіх інших незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові“, - йдеться у резолюції.

Також Європарламент закликав Раду ЄС і країни-члени Євросоюзу зберігати запроваджені санкції проти Росії, продовжувати їх, а також "розглянути цілеспрямовані заходи проти осіб, відповідальних за затримання та судові переслідування політичних в’язнів".