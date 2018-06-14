Європарламент закликав РФ негайно звільнити Сенцова та інших українських політв'язнів

Депутати ЄП закликають країни-члени та Раду ЄС зберігати єдність у дотриманні політики санкцій проти РФ та розглянути заходів проти осіб, відповідальних за ув’язнення українців.

Європейський парламент закликав Російську Федерацію негайно звільнити усіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані та ув’язнені.

Відповідну законодавчу резолюцію сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція). Документ підтримали 485 євродепутатів, “проти” висловилось 76 і 66 “утримались”.

“Європейський парламент вимагає, щоб російська влада негайно та безумовно звільнила Олега Сенцова й усіх інших незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові“, - йдеться у резолюції.

Наразі в Росії та у тимчасово окупованому Криму кількість українських політичних бранців становить понад 70 осіб.

Разом з тим європарламентарії підкреслюють, що “поводження з усіма бранцями має відповідати міжнародним стандартам, всім їм має бути забезпечений доступ до адвокатів, членів родин, до їхніх дипломатичних представників та до медичної допомоги”.

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“Європейський парламент підкреслює, що російська влада та представники системи правосуддя несуть повну відповідальність за безпеку та благополуччя тих осіб, яких тримають під вартою, особливо і Криму, відповідно до четвертої Женевської конвенції”, - сказано у резолюції.

Також європарламентарії висловили солідарність із Сенцовим, який 14 травня розпочав протест-голодуванням з вимогою звільнити незаконно затриманих та засуджених в РФ українців, і стурбовані наслідками голодування для його здоров’я.

Вони нагадують, що Сенцов, якого було заарештовано невдовзі після того, як Росія встановила контроль над Кримським півостровом у 2014 році, а потім ув’язнила його на підставі свідчень, отриманих внаслідок застосування тортур, наразі відбуває 20-річний термін покарання в колонії суворого режиму.

Також депутати ЄП нагадали, що інший обвинувачений у справі Сенцова український активіст Олександр Кольченко був засуджений до 10 років ув’язнення.

Крім того, у Європарламенті зазначили, що незаконно затриманий український активіст Володимир Балух голодує з 19 березня.

“Європейський парламент закликає російські компетентні органи та медичні служби забезпечити цих ув’язнених осіб належною медичною допомогою і дотримуватися засад лікарської етики, в тому числі не застосовувати примусове годування або будь-яке небажане поводження, яке може бути тортурами чи іншими формами жорстокого поводження”, - наголосили європарламентарії.

Крім того, в резолюції висловлюється глибоке занепокоєння, що багато українських в’язнів, зокрема Микола Карпюк, Володимир Присич, Олексій Чирній та Євген Панов, були піддані жорстоким тортурам.

“Європейський парламент закликає Раду ЄС та країни-члени зберігати непохитність та єдність у дотриманні узгоджених санкцій проти Росії та продовжувати їхню чинність, і розглянути цілеспрямовані заходи проти осіб, відповідальних за затримання та судові переслідування політичних в’язнів”, - наголошується у резолюції.