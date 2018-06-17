В АП назвали «розіграшем» інформацію щодо підготовки президентом законопроекту про права ЛГБТ - ЗМІ

Раніше євродепутат Ребекка Гармс заявила, що їй зателефонували з АП та повідомили про підготовку закону про права сексуальних меншин в Україні.

Президент України не планує вносити на розгляд парламенту законопроекту, присвяченого рівним правам ЛГБТ українців. Поява такої інформації може бути результатом певного «розіграшу».

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Як повідомляє «Українська правда», відповідну заяву зробили у департаменті інформаційної політики Адміністрації президента, коментуючи заяву депутату Європарламенту Ребекки Гармс.

За повідомленнями ЗМІ, євродепутат вранці 17 червня заявила, що їй зателефонували з Банкової. Президент Порошенко начебто поінформував Гармс про те, що він не лише підтримує Марш рівності, а й має намір подати проект закону про рівні права для ЛГБТ наступного тижня.

Радник Хармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутата представився головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка " стосуватиметься прав ЛГБТ українців, в рамках європейських законодавчих стандартів".

Тим не менш, в АП заяву повністю спростували, заявивши про свою непричетність до дзвінку.

"Ребекка Хармс, скоріш за все, стала жертвою розіграшу. Від АП до неї не телефонували. Ми повністю спростовуємо внесення до ВР законопроектів, про які говорить пані Хармс", – повідомили журналістам у президентській адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".

Ще до початку маршу протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 осіб. Наразі усіх затриманих відпустили.