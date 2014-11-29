Горлівський бойовик "Бєс" заявив, що перебуває на Полтавщині (відео)

Один з ватажків бойовиків "ДНР" Ігор Безлер на прізвисько "Бєс" записав відеозвернення, в якому спростував чутки про свою смерть і розповів, де він зараз знаходиться, передає ТСН.ua.

"У мережі нещодавно з'явилися повідомлення про те, що мене нібито "зачистили" російські спецслужби. Як бачите, живий-здоровий, аж ніяк не поранений, поруч зі мною сидить загиблий "Шаман", якого українці нібито в бою застрелили", - сказав Безлер.

"Я вам передаю привіт з однієї цікавої області, де цар Петро шведського короля побив", - натякнув Безлер про Полтавську області, де він нібито перебуває.

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Ще "Бєс" заявив, що зброю його бойовикам нібито поставляла українська сторона і звинуватив у цьому президента України.

На відеозвернення відреагував народний депутат від Полтавській області Сергій Каплін.

"Це може бути "утка", щоб вивести з рівноваги регіон. Але, враховуючи повну відмороженість цих кадрів, може бути й правда", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп повідомив, що він звернувся до силовиків, щоб вони максимально посилили контроль за регіоном. Також він звернувся до президента, щоб прискорилося призначення губернатора Полтавської області. Крім того, Каплін закликає законодавчо легалізувати озброєння громадян.