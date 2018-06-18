Парубій не виключив скасування скандальної поправки до закону про Антикорупційний суд

Спікер дізнався перед підписом закону про Вищий антикорупційний суд, що в тексті, який був розданий депутатам для ухвалення в другому читанні, була поправка, яка стосувалася апеляції.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент може внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд в частині апеляції.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу заяв ряду міжнародних організацій щодо поправки в частині апеляції, внесеної парламентським комітетом, яка, на їхню думку, нівелює ефективність закону про Вищий антикорупційний суд.

Парубій зазначив, що відслідковував ухвалення 14 поправок, які були запропоновані Венеціанською комісією, і вони всі були враховані.

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Спікер повідомив, що дізнався перед підписом закону про Вищий антикорупційний суд, що в тексті, який був розданий депутатам для ухвалення в другому читанні, була поправка, яка стосувалася апеляції.

Парубій зазначив, що механізм внесення змін до закону виписаний в законодавстві. «Думаю, що ми протягом сьогоднішнього дня будемо проговорювати можливості: це може бути окрема поправка, а може бути в законопроекті щодо судоустрою, який зараз готується до прийняття в другому читанні», - зазначив Парубій.

Він наголосив, що доведеться провести консультації, «щоб визначити, який з цих форматів буде найбільш оптимальний для рекомендацій і голосування в залі».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня закон підписав голова парламенту Парубій, а 11 червня - президент України Петро Порошенко.

14 червня президент спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду». Законопроект передано до ВРП відповідно до процедури, визначеної ч. 2 ст. 125 Конституції України.

Сьогодні, 18 червня, Вища рада правосуддя підтримала підготовлений президентом України Петром Порошенком проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду».