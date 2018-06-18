Вища рада правосуддя підтримала законопроект про утворення Антикорупційного суду

Верховна Рада ухвалила запропонований президентом закон про Вищий антикорупційний суд сьомого червня.

Вища рада правосуддя підтримала підготовлений президентом України Петром Порошенком проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду».

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Про це повідомляє прес-центр Судової влади України.

Сьогодні на засіданні ВРП розглянула питання про консультації щодо утворення Вищого антикорупційного суду.

Доповідач, голова ВРП Ігор Бенедисюк повідомив, що ч. 2 ст. 125 Конституції України визначає, що суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент після консультацій з Вищою радою правосуддя. Відповідно до положень статті 19 закону «Про судоустрій і статус суддів», суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради президент після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Нормою ч. 4 ст. 125 Конституції визначено, що відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. Згідно з ч. 2 ст. 31 закону «Про судоустрій і статус суддів» Вищий антикорупційний суд є вищим спеціалізованим судом.

Як зауважили у ВРП, пунктом 16 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом 12 місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів цього суду. Закон «Про Вищий антикорупційний суд» набрав чинності 14 червня.

Пунктом 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про Вищий антикорупційний суд» президенту було запропоновано внести у ВРП в установленому порядку проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду.

15 червня з Адміністрації президента України надійшов лист з проханням повідомити позицію Вищої ради правосуддя щодо законопроекту про утворення Вищого антикорупційного суду.

Заслухавши Бенедисюка, Вища рада правосуддя вирішила підтримати законопроект «Про утворення Вищого антикорупційного суду».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня закон підписав голова парламенту Андрій Парубій, а 11 червня - президент Порошенко.

14 червня президент спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду». Законопроект передано до ВРП відповідно до процедури, визначеної ч. 2 ст. 125 Конституції України.