У Криму ціни на харчі за рік зросли на 38%, найбільше - на м'ясо і фрукти

Про це повідомляється на сайті Федеральної служби державної статистики в Криму.

Серед продуктів харчування найбільше зростання цін спостерігалося на фрукти і м'ясо: на - 59% і 52% відповідно. Риба і морепродукти подорожчали на 47%; цукор, джем, мед, шоколад і цукерки - 39%; безалкогольні напої - 38%; хлібобулочні вироби і крупи - 30%; молочні вироби, сири і яйця - 29%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 46%, повідомляє Крим.Реалії.

Читайте такожУ Криму визнали, що без Північно-Кримського каналу нікуди

Ціни (тарифи) на житлові послуги, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 26%.