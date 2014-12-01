Amnesty International: Учасників побиття мітингувальників і журналістів 1 грудня досі не покарано

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому сьогодні журналістам наголосила директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур під час проведення акції біля Адміністрації президента.

Вона нагадала, що рівно рік тому на вулиці Банковій, біля Адміністрації президента, сталися сутички між учасниками акції протесту і працівниками спецпідрозділу МВС "Беркут", які "застосовували непропорційну силу, невибірково стосовно мирних протестувальників і журналістів, і внаслідок таких дій дуже велика кількість протестувальників отримала значні ушкодження".

За словами Мазур, також під час тих сутичок "вісьмох людей було затримано і прямо тут, перед Адміністрацією президента, їх жорстоко побили працівники міліції...".

"Проте пройшов рік, і досі ці люди не отримали відповіді на базові запитання: хто були ці працівники міліції, які їх били? Чому жодного з них не притягнуто до відповідальності? Чому ці люди, які постраждали від грубих порушень прав людини, не отримали компенсації?", - наголосила Мазур.

Читайте такожАктивісти Майдану вимагають від Авакова відзвітувати про хід розслідування побиття студентів "Беркутом"Вона заявила, що правозахисники сьогодні знову прийшло до Адміністрації президента, щоб разом з потерпілими нагадати владі про її обов'язок - провести "ефективне розслідування абсолютно усіх порушень прав людини, які мали місце під час Євромайдану". Серед них директор Amnesty International в Україні назвала розгін Майдану, сутички між протестувальниками і правоохоронцями на Банковій і на Грушевського, розстріл Героїв Небесної Сотні.

За її словами "це має бути обов'язком не лише Генеральної прокуратури, а абсолютно усіх органів влади, це має бути просто справою честі".

При цьому Мазур зазначила, що, крім того, влада України нарешті має визнати, що на даний момент немає ефективного механізму розслідування порушень з боку представників правоохоронних органів.

"Вони мають це визнати і нарешті почати реформувати систему таким чином, щоб нарешті з'явився в Україні інститут або механізм підзвітності міліції, щоб абсолютно кожен, хто стає жертвою порушень прав людини з боку тих, хто мав би нас захищати, з боку правоохоронних органів, знав, куди йому звертатися, як це робити і розраховувати на справедливе рішення у своїй справі", - сказала Мазур.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2013 року в Україні відбулася багатотисячна акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона осіб. Люди вийшли на знак протесту проти жорстокого розгону «беркутівцями» учасників Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада.

Однак провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за як стверджували тоді в МВС, 140 правоохоронців.