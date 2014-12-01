"Рік Революції": Як починався Майдан
Агенція УНІАН та телеканал УНІАН-ТБ представляють цикл програм, мета якого – пригадати, яким для нас усіх був Євромайдан, не забути ключові моменти, якими в історію ввійшла українська Революція Гідності та пом’янути героїв Небесної Сотні, які рік тому на морозних вулицях Києва і інших міст України віддали свої життя за нашу свободу.
Акція проти відмови уряду Миколи Азарова провадити роботу над підготовкою України до підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, зрештою, трансформувалась на всенародний протест проти тодішнього бандитського режиму.
Перша програма циклу: Як у столиці України розпочались протести?
Учасники програми:
Мустафа НАЙЄМ, народний депутат України (Блок Петра Порошенка). Ініціатор мітингу на Майдані, з якого і почалися масові протести;
Василь ГАЦЬКО, голова партії "Демократичний альянс", депутат Київради, співорганізатор 1-го табору мітингувальників біля Стели Незалежності;
Інна БОРЗИЛО, активіст громадського руху "Чесно", учасник та співорганізатор перших мітингів на Майдані;
Богдана БАБИЧ, активіст громадської організації "Спільно", учасник та співорганізатор перших мітингів на Майдані;
Володимир В'ЯТРОВИЧ, вчений-історик, директор Інституту національної пам'яті. На Майдані – з другого дня акцій.