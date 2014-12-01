"Рік Революції": Як починався Майдан

Акція проти відмови уряду Миколи Азарова провадити роботу над підготовкою України до підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, зрештою, трансформувалась на всенародний протест проти тодішнього бандитського режиму.

Перша програма циклу: Як у столиці України розпочались протести?

Учасники програми:

Мустафа НАЙЄМ, народний депутат України (Блок Петра Порошенка). Ініціатор мітингу на Майдані, з якого і почалися масові протести;

Василь ГАЦЬКО, голова партії "Демократичний альянс", депутат Київради, співорганізатор 1-го табору мітингувальників біля Стели Незалежності;

Інна БОРЗИЛО, активіст громадського руху "Чесно", учасник та співорганізатор перших мітингів на Майдані;

Богдана БАБИЧ, активіст громадської організації "Спільно", учасник та співорганізатор перших мітингів на Майдані;

Володимир В'ЯТРОВИЧ, вчений-історик, директор Інституту національної пам'яті. На Майдані – з другого дня акцій.