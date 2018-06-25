Посольство України звернулось до компетентних органів РФ щодо візитів Денісової до Сенцова, Балуха, Клиха і Кольченка

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що стан здоров'я та життя цих українців знаходиться під загрозою.

Українські дипломати у Російській Федерації звернулися до компетентних органів цієї країни з проханням надати дозволи на відвідування уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою незаконно ув'язнених громадян України Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Посольство України в РФ звернулося до Федеральної служби безпеки РФ, Федеральної служби виконання покарання РФ та до Уповноваженого з прав людини у РФ з проханням надати мені можливість першочергового візиту до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка", - написала вона.

Омбудсмен додала, що стан здоров’я та життя загалом цих українців знаходиться під загрозою.

"Тож українська сторона нагадала згаданим службам про виконання Статті 13 Консульської конвенції між Україною та РФ в частині, що стосується своєчасного повідомлення українських консульських посадових осіб про затримання, арешт або будь-яке інше обмеження свободи громадян України, а також реалізації права будь-якої консульської посадової особи на відвідування громадянина держави, яку представляє", - заявила Денісова.

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України та РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Сенцова, який голодує з 14 травня. Того ж дня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова вирушила до Сенцова з «особистої ініціативи», а її візит не був узгоджений.

16 червня Денісову не пустили до незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у Володимирі. 18 червня Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим журналістом Романом Сущенком.

19 червня зранку Денісова повідомила, що РФ знову не надає згоду на відвідання Сенцова та інших українських політв’язнів попри домовленості. Того ж дня відбулась зустріч Денісової та Москалькової, за результатами якої український уповноважений наголосила, що Росія саботує домовленості Порошенка та Путіна.

20 червня український омбудсмен направила листа голові регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів Сенцова, Кольченка, Балуха, Клиха та Олександра Шумкова.

21 червня Порошенко закликав Путіна звільнити українських заручників та допустити Денісову до Сенцова та інших ув’язнених українців.

25 червня Денісовій відмовили у спілкуванні з Сенцовим за допомогою відеозв'язку.