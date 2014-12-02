У Раді пропонують притягти до відповідальності суддю, який розблокував рахунки Арбузова

Про це повідомила народний депутат Ірина Фриз у своєму Facebook.

"Розраховую на підтримку ВР у питанні звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Печерського суду Підпалого В., який зняв арешт з рахунків Арбузова", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у прес-службі Генпрокуратури заявили, що на рахунки Арбузова і його дружини повторно накладено арешт.

Як зазначили у прес-службі ГПУ, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури у травні 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем Арбузовим, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

20 травня слідчим суддею Печерського райсуду Києва було накладено арешт на майно Арбузова, підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а у серпні слідчим суддею Печерського райсуду накладено арешт на майно його дружини - Ірини Арбузової.

21 листопада слідчим суддею Печерського райсуду під час розгляду клопотання захисників Арбузова було прийнято рішення про скасування вищезазначених арештів, яке не підлягає оскарженню.

24 листопада Генпрокуратура звернулась до Печерського райсуду з повторним клопотаннями про накладання арешту на вищезазначені рахунки. Того ж дня слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва зазначені клопотання були задоволені.

"На даний час Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України надається правова оцінка прийнятому слідчим суддею Печерського районного суду Києва рішенню про скасування арештів, накладених на рахунки Сергія та Ірини Арбузових щодо його законності", - зазначили у ГПУ.