Без рішення суду не можна закривати українські інформаційні чи партійні сайти - Сюмар

Це правило не повинно поширюватися на іноземні ресурси, які перебувають під санкціями і завдають шкоди національній безпеці, вважає депутат.

Без рішення суду не можна закривати українські інформаційні чи партійні сайти, вважає голова комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Однак це правило не повинно поширюватися на іноземні ресурси, які перебувають під санкціями і завдають шкоди національній безпеці. Таку думку Сюмар висловила на полях Першого міжнародного форуму Центральної і Східної Європи Via Carpatia, який проходить у селі Криворівня на Івано-Франківщині.

"Це не може стосуватися українських сайтів. І це не може стосуватися будь-яких політичних причин. Ви знаєте, що у нас сьогодні існує заборона тільки на ті сайти, ми можемо їх закривати у позасудовий порядок, ті, які використовують піратський продукт, порушують права на авторську, інтелектуальну власність", - зазначила Вікторія Сюмар.