У Раді зловили першого "кнопкодава" (фото)

Журналісти підловили депутата Володимира Кацубу на кнопкодавстві.

Про це пише Громадський рух "Чесно", передає "Українська правда".

Журналісти зафіксували не персональне голосування Кацуби при голосуванні за призначення міністром Павла Клімкіна.

Як відомо, Кацуба входить до депутатської групи Ігоря Єремєєва "Воля народу".

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Як випливає з розташування депутатів у Раді, Кацуба, ймовірно, голосував за свого колегу Олександра Пономарьова.