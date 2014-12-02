У Раді зловили першого "кнопкодава" (фото)
18:43, 02 грудня 2014Політика
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Володимир Кацуба голосував за себе та свого колегу.
Кацубу зловили на "кнопкодавстві" / facebook.com/chesno.movement
Журналісти підловили депутата Володимира Кацубу на кнопкодавстві.
Про це пише Громадський рух "Чесно", передає "Українська правда".
Журналісти зафіксували не персональне голосування Кацуби при голосуванні за призначення міністром Павла Клімкіна.
Як відомо, Кацуба входить до депутатської групи Ігоря Єремєєва "Воля народу".
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Як випливає з розташування депутатів у Раді, Кацуба, ймовірно, голосував за свого колегу Олександра Пономарьова.
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