У Раді зловили першого "кнопкодава" (фото)

18:43, 02 грудня 2014
Політика
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Володимир Кацуба голосував за себе та свого колегу. 

facebook.com/chesno.movement

Журналісти підловили депутата Володимира Кацубу на кнопкодавстві.

Про це пише Громадський рух "Чесно", передає "Українська правда".

Допис by Громадський рух "Чесно" | Civic movement "Chesno".

Журналісти зафіксували не персональне голосування Кацуби при голосуванні за призначення міністром Павла Клімкіна.

Як відомо, Кацуба входить до депутатської групи Ігоря Єремєєва "Воля народу". 

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Як випливає з розташування депутатів у Раді, Кацуба, ймовірно, голосував за свого колегу Олександра Пономарьова.

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