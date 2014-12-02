Рада призначила Клімкіна міністром закордонних справ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 351 депутат із 383, зареєстрованих у сесійній залі.

Довідка УНІАН. Клімкін народився 25 грудня 1967 року у м.Курськ. У 1991 році закінчив Московський фізико-технічний інститут, факультет аерофізики та космічних досліджень, спеціальність - фізика та прикладна математика.

1991-1993 — науковий співробітник, Національна академія наук України, Інститут електрозварювання ім.Патона.

1993-1997 — аташе, третій, другий секретар Управління контролю над озброєннями та роззброєнням МЗС України 1997-2000 — третій, другий секретар Посольства України у ФРН (науково-технічні та політичні питання).

Читайте такожКлімкін: "Женевський формат" є доречним, якщо буде зорієнтованим на результат

З 2000 по 2004 роки працював на посадах у МЗС України.

2004-2008 — радник-посланник Посольства України у Великій Британії.

03.2008-04.2010 — директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України.

З 2010 по 2012 був заступником міністра закордонних справ України

06.2012 - 06.2014 — надзвичайний і повноважний посол України у Федеративній Республіці Німеччина.

19 червня 2014 року призначений міністром закордонних справ України.